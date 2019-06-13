Барбашев вышел вместо Тарасенко в первом звене на финальный матч Кубка Стэнли

В седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли "Бостон" принимает "Сент-Луис". Подходит к концу первый период, гости ведут со счетом 1:0
У "Сент-Луиса" первым на лед вышло звено Ивана Барбашева, который вернулся после одноматчевой дисквалификации. Сочетание Александер Стин-Барбашев-Оскар Сундквист является номинально четвертым. Обычно у "музыкантов" игру начинает звено с Владимиром Тарасенко.
Starters. #WeAllBleedBlue#stlblues | @maryvilleu pic.twitter.com/nMbadTJfHf— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 13 июня 2019 г.
НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Загрузка...