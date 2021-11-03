Барбашев выделил свою тройку с Тарасенко и Томасом в «Сент-Луисе»

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев рассказал, как чувствует себя в одном звене с соотечественником Владимиром Тарасенко и центрфорвардом Робертом Томасом.

«Да, мы отлично сыгрались, и наше взаимопонимание становится лучше с каждым днем. Правда, у нас была парочка не совсем удачных игр, но я уверен, что мы можем играть еще лучше, особенно в обороне и при переходах в атаку. Мы будем стараться и дальше улучшать нашу связь на льду», — цитирует Барбашева сайт НХЛ.

В семи встречах Барбашев набрал 6 (3+3) очков и успел оформить на старте сезона шестиматчевую результативную серию, которая стала рекордной в его карьере.