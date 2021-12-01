Барбашев в матче с «Тампой» забросил восьмую шайбу в сезоне
06:11
Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».
25-летний россиянин забросил шайбу на 42-й минуте и сделал счет 3:3. Ему ассистировал Павел Бучневич.
На данный момент на счету Барбашева 14 (8+6) очков в 22 матчах сезона.
Goodbye deficit. #stlblues pic.twitter.com/RA3KjmEgFT— St. Louis Blues (@StLouisBlues) December 1, 2021
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