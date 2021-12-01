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Барбашев в матче с «Тампой» забросил восьмую шайбу в сезоне

06:11
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Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

25-летний россиянин забросил шайбу на 42-й минуте и сделал счет 3:3. Ему ассистировал Павел Бучневич.

На данный момент на счету Барбашева 14 (8+6) очков в 22 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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