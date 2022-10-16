Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:23

Барбашев в матче с «Коламбусом» забросил первую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

26-летний россиянин забросил шайбу на 51-й минуте и сделал счет 3:2. Для Барбашева это первый гол в текущем сезоне.

Иван Барбашев
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
Появилось видео со свадьбы Александра Емельяненко
Байден счел ошибочным экономический план Трасс
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание
Мирошник назвал Маска спонсором терроризма из-за Starlink на Украине
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин попал в штангу пустых ворот в концовке матча с «Монреалем»

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Коламбус», у Барбашева и Бучневича по голу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 2 2 0 4
2 Филадельфия 2 2 0 4
3 Каролина 2 2 0 4
4 Рейнджерс 3 2 1 4
5 Айлендерс 2 1 1 2
6 Вашингтон 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 2 0 2 0
8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Детройт 2 2 0 4
3 Флорида 2 2 0 4
4 Торонто 3 2 1 4
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 3 1 2 2
7 Монреаль 3 1 2 2
8 Оттава 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 2 2 0 4
2 Нэшвилл 4 2 2 4
3 Сент-Луис 1 1 0 2
4 Виннипег 1 1 0 2
5 Колорадо 2 1 1 2
6 Чикаго 2 0 2 0
7 Миннесота 2 0 2 0
8 Аризона 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Сиэтл 2 1 1 3
3 Эдмонтон 1 1 0 2
4 Калгари 1 1 0 2
5 Анахайм 2 1 1 2
6 Лос-Анджелес 3 1 2 2
7 Ванкувер 2 0 2 0
8 Сан-Хосе 3 0 3 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
16.10 02:00
Бостон – Аризона
 6 : 3
16.10 02:00
Вашингтон – Монреаль
 3 : 1
16.10 02:00
Нью-Джерси – Детройт
 2 : 5
16.10 02:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 6 : 2
16.10 02:00
Торонто – Оттава
 3 : 2
16.10 02:30
Айлендерс – Анахайм
 7 : 1
16.10 03:00
Даллас – Нэшвилл
 5 : 1
16.10 03:00
Миннесота – Лос-Анджелес
 6 : 7
16.10 03:00
Сент-Луис – Коламбус
 5 : 2
16.10 05:00
Сиэтл – Вегас
 - : -
16.10 05:00
Эдмонтон – Калгари
 - : -
16.10 05:00
Сан-Хосе – Чикаго
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 2 6
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 3 6
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 3 5
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 3 4
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 3 3
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 3 3
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Сиэтл

 1 1.00
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости