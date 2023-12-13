Барбашев в матче с «Калгари» забросил шестую шайбу в сезоне

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

27-летний россиянин забросил шайбу на 26-й минуте и сделал счет 2:2, прервав серию из пяти матчей без голов.

На данный момент на счету Барбашева 13 (6+7) очков в 30 матчах сезона.