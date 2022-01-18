Барбашев в матче против «Нэшвилла» оформил дубль

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

26-летний россиянин оформил дубль, забив на 17-й и 26-й минутах.

На данный момент на счету Барбашева 32 (15+17) очка в 38 матчах сезона.