Барбашев успешно перенес операцию на лодыжке

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев успешно перенес операцию на левой лодыжке, сообщает официальный сайт НХЛ.

Состояние 25-летнего россиянина будет оценено через шесть недель.

Форвард получил травму 19 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). В текущем сезоне Барбашев провел 17 матчей за «Сент-Луис» и набрал 6 (2+4) очков.