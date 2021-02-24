Барбашев успешно перенес операцию на лодыжке
08:27
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев успешно перенес операцию на левой лодыжке, сообщает официальный сайт НХЛ.
Состояние 25-летнего россиянина будет оценено через шесть недель.
Форвард получил травму 19 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). В текущем сезоне Барбашев провел 17 матчей за «Сент-Луис» и набрал 6 (2+4) очков.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/barbashev-had-surgery-on-his-left-ankle/c-321723526
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