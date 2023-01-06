Барбашев сравнял счет в матче «Сент-Луиса» с «Нью-Джерси»

«Сент-Луис» и «Нью-Джерси» обменялись двумя голами в двух периодах матча регулярного чемпионата НХЛ. После двух двадцатиминуток счет 2:2.

На 17-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Иван Барбашев и сравнял счет. Для него эта заброшенная шайба стала шестой в этом сезоне.