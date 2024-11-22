Барбашев сделал 10-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

«Голден Найтс» на 7-й минуте первого периода открыли счет. Нападающий Джек Айкел забил с передачи 28-летнего россиянина.

Теперь у Барбашева в этом сезоне 10 голевых передач и 8 голов.