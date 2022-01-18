Барбашев с 4 очками признан второй звездой матча с «Нэшвиллом»

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:3).

26-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка. Первой звездой признан форвард «блюзменов» Брэйден Шенн, который также набрал 4 (2+2) очка, третья звезда — форвард Райан О'Райлли, у которого 3 (1+2) очка.

На счету Барбашева 34 (15+19) очка в 38 матчах сезона.