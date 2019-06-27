Барбашев рассказал, что мог продолжить карьеру в "Динамо"

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев в интервью "СЭ" рассказал, что перед попаданием в НХЛ​ мог перейти в московское "Динамо"​.

– Вы достаточно долго проходили и через юниорские, и через низшие лиги Северной Америки, прежде чем дорасти до НХЛ. Не могли ли в какой-то момент вернуться в Россию? Единицы ведь выдерживают такой срок.

– Да, варианты были. Я разговаривал с "Динамо" во время первого года в АХЛ. Это был как раз в тот сложный сезон, когда даже там я выходил в четвертом звене, игрового времени не было, и на матчи не ставили. Люди из "Динамо" приезжали в Чикаго, звали-звали меня. Но подумал и решил, что надо оставаться и бороться за свой шанс.

– Жизнь показала, насколько вы были правы. Таким суперветеранам, как Джо Торнтон​ или Дэвид Бэкес, не удалось выиграть Кубок до сих пор. В отличие от вас!

– Чтобы понять это, достаточно посмотреть на тех же своих партнеров Стина и Боумистера, которым по 35 лет, и они провели всю карьеру в НХЛ. У Боумистера больше 1200 матчей – и первый финал! А посмотреть на меня – у меня всего лишь 163 игры в НХЛ. Я в "Блюз" – самый большой везунчик.

– Ваш прогресс в этом сезоне, слышал, связан в том числе и с тем, что вы все межсезонье работали в Сент-Луисе – тогда как годом ранее потратили много времени понапрасну в Москве?

– Так и было. Очень усердно готовился к этому сезону. Подготовку к прошлому сезону, находясь в Москве, я провалил. Теперь же туда заехал на пару недель, слетал на отдых – в остальном же все лето работал в Сент-Луисе. "Вашингтон" еще играл в полуфинале и финале Кубка Стэнли – а я уже тренировался.

– Сейчас будет то же самое?

– Нет, чуть по-другому – из-за победы в Кубке. Да и новый контракт мне еще надо подписывать, и новую рабочую визу ставить – предыдущая у меня в июле заканчивается. Слетаем с женой в Майами на шесть дней, потом получим визу, поедем еще на двухнедельный отдых – и готовиться! Сейчас страшно подумать, но сезон начинается уже через три месяца (улыбается). (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Ивана Барбашева – здесь