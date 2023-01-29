Барбашев прокомментировал заброшенную шайбу в матче с «Колорадо»
Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:6).
«Атака началась из зоны защиты, так что я увидел шанс ткнуть оттолкнутья от соперника. Я просто рад, что получил отрыв от него», — приводит слова Барбашева официальный сайт НХЛ.
27-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Эвеланш» в середине третьего периода. Хоккеист перехватил шайбу на выходе из своей зоны и реализовал выход один на один с голкипером «Колорадо» Александром Георгиевым.
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Флорида – Бостон
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Виннипег – Филадельфия
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Оттава – Монреаль
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Питтсбург – Сан-Хосе
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Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
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Айлендерс – Вегас
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Миннесота – Баффало
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Коннор Макдэвид
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
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Бостон
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Микко Рантанен
Колорадо
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Линус Ульмарк
Бостон
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