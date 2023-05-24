Барбашев о третьей победе «Вегаса» над «Далласом»: «Сумасшедший матч. 3-0 в серии? Дальше все зависит от нас»

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев прокомментировал победу над «Далласом» (4:0) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

Россиянин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи, он был признан второй звездой встречи.

«Сумасшедший матч. Мы отлично защищались, провели хорошую игру. Особенно важно, что мы быстро забросили первую шайбу. Это определенно придало нам сил. Потом соперник допустил ошибку и у нас было 5 минут в большинстве, мы забросили еще одну шайбу, и дальше у нас все стало получаться.

Ситуация с Бенном и Маршессо? Это не мое дело. Нужно соблюдать дисциплину. Мы пока хорошо с этим справляемся. Адин Хилл провел отличную игру. Вообще, я не знаю, сколько шайб мы пропустили, особенно с момента, как меня обменяли сюда, наверное, пять или шесть? (Улыбается) Хилл был очень активен, особенно в серии с «Эдмонтоном». Он невероятно играет, сделал много важных спасений. Очень рад, что он сегодня не пропустил. Одна победа до выхода в финал Кубка Стэнли? Надо продолжать работать, продолжать давить. Мы понимаем, что ведем в серии со счетом 3-0, но все зависит от нас и от того, как мы проведем следующий матч, который, думаю, будет тяжелым», — сказал Барбашев в интервью NHL Network.

«Вегас» ведет в серии с «Далласом» со счетом 3-0. Четвертый матч состоится 26 марта. В случае победы в нем «Голден Найтс» выйдут в финал Кубка Стэнли.