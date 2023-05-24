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Сегодня, 08:34

Барбашев о третьей победе «Вегаса» над «Далласом»: «Сумасшедший матч. 3-0 в серии? Дальше все зависит от нас»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Иван Барбашев (слева) и Джоэл Хэнли.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев прокомментировал победу над «Далласом» (4:0) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

Россиянин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи, он был признан второй звездой встречи.

«Сумасшедший матч. Мы отлично защищались, провели хорошую игру. Особенно важно, что мы быстро забросили первую шайбу. Это определенно придало нам сил. Потом соперник допустил ошибку и у нас было 5 минут в большинстве, мы забросили еще одну шайбу, и дальше у нас все стало получаться.
Ситуация с Бенном и Маршессо? Это не мое дело. Нужно соблюдать дисциплину. Мы пока хорошо с этим справляемся. Адин Хилл провел отличную игру. Вообще, я не знаю, сколько шайб мы пропустили, особенно с момента, как меня обменяли сюда, наверное, пять или шесть? (Улыбается) Хилл был очень активен, особенно в серии с «Эдмонтоном». Он невероятно играет, сделал много важных спасений. Очень рад, что он сегодня не пропустил. Одна победа до выхода в финал Кубка Стэнли? Надо продолжать работать, продолжать давить. Мы понимаем, что ведем в серии со счетом 3-0, но все зависит от нас и от того, как мы проведем следующий матч, который, думаю, будет тяжелым», — сказал Барбашев в интервью NHL Network.

«Вегас» ведет в серии с «Далласом» со счетом 3-0. Четвертый матч состоится 26 марта. В случае победы в нем «Голден Найтс» выйдут в финал Кубка Стэнли.

Иван Барбашев
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
1/2 финала Счет в серии
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
3 - 0
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
0 - 0
3 - 0
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 3
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
0 - 0
0 - 3
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
11.05
12.05
13.05
14.05
15.05
16.05
19.05
20.05
21.05
23.05
24.05
25.05
26.05
24.05 03:00
Даллас – Вегас
 0 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 16 22
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 20
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 15 19
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 16 10
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 8
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 8 1.58
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 8 1.96
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