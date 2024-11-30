Барбашев признан второй звездой матча «Вегас» — «Виннипег»

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев стал второй звездой матча с «Виннипегом» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

28-летний хоккеист отметился двумя заброшенными шайбами. Теперь на его счету 27 (12+15) очков в 24 матчах текущего сезона.

Первой звездой матча стал одноклубник россиянина Бретт Хауден, который также забил два гола. Третьей звездой признан Джек Айкел, набравший 2 (0+2) очка.