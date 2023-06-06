Барбашев признан второй звездой матча с «Флоридой»

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал второй звездой второго матча финала Кубка Стэнли против «Флориды» (7:2).

27-летний россиянин отметился результативной передачей, а также силовым приемом на защитнике Радко Гудасе, который не смог продолжить встречу. Первой звездой признан форвард Джонатан Маршессо, набравший 3 (2+1) очка. Третья звезда — вратарь Адин Хилл, отразивший 29 бросков из 31.

В текущем розыгрыше плей-офф Барбашев провел 19 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков.