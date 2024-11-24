Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:50

Барбашев признан второй звездой матча «Монреаль» — «Вегас»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев признан второй звездой выездного матча с «Монреалем» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин забил гол и сделал две результативные передачи.

Первой звездой встречи стал его одноклубник Джек Айкел, который также забросил одну шайбу и сделал два голевых паса.

Третьей звездой встречи стал защитник «Голден Найтс» Брэйден Макнэбб, на счету которого один голевой пас.

Джек Айкел
Иван Барбашев
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Монреаль Канадиенс
Читайте также
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Путин упростил регистрацию прав на машино-места в паркингах
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
В Приморье мужчина напал на полицейских с ножом
СМИ сообщили о переносе государственных визитов из Букингемского дворца
Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании
Популярное видео
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Салливан — о 600-м голе Кросби: «Сидни в числе лучших игроков в истории»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 23 14 9 30
2 Каролина 20 14 6 29
3 Вашингтон 20 13 7 27
4 Рейнджерс 18 12 6 25
5 Айлендерс 21 8 13 21
6 Коламбус 20 9 11 20
7 Филадельфия 21 9 12 20
8 Питтсбург 23 7 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 20 12 8 26
2 Флорида 21 12 9 25
3 Баффало 21 11 10 23
4 Бостон 22 10 12 23
5 Тампа-Бэй 19 10 9 22
6 Детройт 20 8 12 18
7 Оттава 20 8 12 17
8 Монреаль 20 7 13 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 21 17 4 34
2 Миннесота 20 13 7 30
3 Даллас 19 13 6 26
4 Колорадо 21 12 9 24
5 Юта 20 8 12 19
6 Сент-Луис 22 9 13 19
7 Нэшвилл 21 7 14 17
8 Чикаго 21 7 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 21 13 8 28
2 Калгари 21 12 9 27
3 Лос-Анджелес 21 11 10 25
4 Ванкувер 19 10 9 23
5 Эдмонтон 21 10 11 22
6 Сиэтл 21 10 11 21
7 Анахайм 19 8 11 19
8 Сан-Хосе 23 6 17 17
Результаты / календарь
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
24.11 00:00
Лос-Анджелес – Сиэтл
 2 : 1
24.11 00:00
Калгари – Миннесота
 4 : 3 Б
24.11 02:00
Флорида – Колорадо
 4 : 7
24.11 03:00
Питтсбург – Юта
 1 : 6
24.11 03:00
Оттава – Ванкувер
 3 : 4
24.11 03:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 2 : 3
24.11 03:00
Тампа-Бэй – Даллас
 2 : 4
24.11 03:00
Детройт – Бостон
 1 : 2
24.11 03:00
Нэшвилл – Виннипег
 4 : 1
24.11 03:00
Коламбус – Каролина
 5 : 4 Б
24.11 03:00
Монреаль – Вегас
 2 : 6
24.11 03:30
Айлендерс – Сент-Луис
 3 : 1
24.11 04:00
Сан-Хосе – Баффало
 2 : 4
24.11 06:00
Эдмонтон – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости