Барбашев признан второй звездой матча «Монреаль» — «Вегас»

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев признан второй звездой выездного матча с «Монреалем» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин забил гол и сделал две результативные передачи.

Первой звездой встречи стал его одноклубник Джек Айкел, который также забросил одну шайбу и сделал два голевых паса.

Третьей звездой встречи стал защитник «Голден Найтс» Брэйден Макнэбб, на счету которого один голевой пас.