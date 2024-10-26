Барбашев признан второй звездой игрового дня НХЛ

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал второй звездой игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

28-летний россиянин в матче против «Оттавы» (6:4) оформил дубль.

Третьей звездой дня признан форвард «Айлендерс» Бо Хорват, который забил победный гол в игре с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ). Первая звезда — вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, отразивший все 27 бросков в матче с «Питтсбургом» (4:0).

В текущем сезоне Барбашев провел 8 матчей в НХЛ и набрал 11 (7+4) очков.