Барбашев признан третьей звездой матча с «Аризоной»

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:4 ОТ).

Россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан другой форвард «Сент-Луиса» Майк Хоффман, забросивший победную шайбу. Вторая звезда матча — форвард «Аризоны» Конор Гарланд.

После этого матча «Сент-Луис» с 20 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 14 очками — на пятой строчке.