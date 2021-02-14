НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Барбашев признан третьей звездой матча с «Аризоной»

07:03
Теги:

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:4 ОТ).

Россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан другой форвард «Сент-Луиса» Майк Хоффман, забросивший победную шайбу. Вторая звезда матча — форвард «Аризоны» Конор Гарланд.

После этого матча «Сент-Луис» с 20 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 14 очками — на пятой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир