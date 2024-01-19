Барбашев признан первой звездой матча с «Рейнджерс»

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:1).

28-летний россиянин оформил дубль в этой встрече. Второй звездой признан вратарь «Голден Найтс» Логан Томпсон, отразивший 29 бросков из 30. Третья звезда — форвард Николя Руа, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Барбашев провел 45 матчей, в которых набрал 21 (11+10) очко.