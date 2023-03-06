Барбашев признан первой звездой матча с «Монреалем»

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3).

27-летний россиянин оформил дубль, забив первые голы за команду. Второй звездой признан защитник Ши Теодор, забивший один гол. Третья звезда — форвард Райлли Смит, который также забросил шайбу.

В текущем сезоне Барбашев провел 63 матча, в которых набрал 34 (12+22) очка.