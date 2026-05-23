Барбашев признан первой звездой матча «Колорадо» — «Вегас»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча финальной серии Западной конференции «Колорадо» — «Вегас» (1:3). Все трое выбраны из состава победителей

Первой звездой признан российский нападающий Иван Барбашев. 30-летний россиянин оформил дубль и сделал одну результативную передачу.

Второй звездой стал голкипер Картер Харт, который отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Третья звезда — Джек Айкел, набравший 2 (1+1) очка.