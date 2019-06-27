Барбашев признался, что до победы в Кубке Стэнли никогда не видел, как плачет отец

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев​ в интервью "СЭ" рассказал о взаимоотношениях со своим отцом.

– Каким человеком нужно быть, чтобы, не будучи профессиональным хоккеистом, вырастить двух игроков и сейчас растить третьего? Как, кстати, дела у младшего?

– Пока все хорошо. Но пока рано говорить – ему только 15 лет. За следующие пару лет многое станет ясно. А каково было вырастить троих хоккеистов – сейчас понимаю, какой это был тяжелый труд для родителей.

– Как ему удавалось одновременно развозить троих детей, занимающихся хоккеем?

– Честно – не знаю. Думаю, их так сильно это задолбало! (смеется) Сначала старшего брата возить, потом меня, затем младшего... Та еще нагрузочка. Это очень, очень круто.

– Очень тронуло, как ваш отец плакал на трибуне. Когда-нибудь прежде видели папу плачущим?

– Нет. А когда увидел после игры... Такие моменты никогда не забудутся.

– Он и на льду потом радовался.

– Это же мечта для всех, особенно для родителей. Ради этой цели они возят тебе на тренировки, каждый день просыпаются затемно, в 5-6 утра на протяжении многих лет. И вот вся та работа, которую они проделывали для меня, дала плоды. Я им очень благодарен.

– Отец для вас фартовый. Первый раз приехал в Америку, пошел на матч НХЛ – и вы сразу хет-трик с "Детройтом" сделали.

– Все-таки это был второй матч, а не первый, не будем приукрашивать. Не думаю, конечно, что тут есть какая-то прямая взаимосвязь. Это был такой период сезона, когда нельзя было терять очки, нужно было побеждать и выходить в плей-офф. До конца регулярки оставалось игр 15-20, команда играла очень хорошо и билась до последнего.

– Отец жаловался, что вы совсем "обамериканились", борщ есть перестали. Так же за питанием следите, как, например, Кучеров, Василевский?

– Да. Помню, в мой первый год в АХЛ у нас в команде был человек, который рассказывал нам все про питание. С того момента начал правильно питаться. Позволить себе съесть какой-нибудь бутерброд, да и вообще что-то не то могу только в первый месяц отдыха. А во время сезона очень строго слежу за питанием. (Игорь Рабинер)

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