Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом» на два года

Российский нападающий Иван Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом», сообщает официальный сайт лиги. Форвард заключил двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать 1,475 миллиона в год.

«Блюз» в 2019 году впервые в истории победили в Кубке Стэнли, одолев в финале «Бостон» (4-3). В прошлом регулярном сезоне на счету Барбашева 26 (14+12) очков в 80 матчах. В 25 играх плей-офф 23-летний россиянин набрал 6 (3+3) баллов.

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