Барбашев поблагодарил болельщиков "Сент-Луиса" за чемпионский парад

Российский форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев в своем Твиттере поблагодарил болельщиков после чемпионского парада.

- Сент-Луис, это было нереально, - написал Барбашев. - Спасибо за великолепный парад!

Saint Louis ,it was unreal 🙌 thank you for the great parade ! — Ivan Barbashev (@Barbashev2295) 16 июня 2019 г.

В финале плей-офф НХЛ "Сент-Луис" обыграл "Бостон" (4-3). 23-летний Иван Барбашев в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 26 (14+12) очков, а в 25 матчах плей-офф набрал 6 (3+3) очков

500 тысяч человек на чемпионском параде в Сент-Луисе. Как это было