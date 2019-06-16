05:47 | Хоккей — НХЛ

Барбашев поблагодарил болельщиков "Сент-Луиса" за чемпионский парад

0
Обсудить

Российский форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев в своем Твиттере поблагодарил болельщиков после чемпионского парада.

- Сент-Луис, это было нереально, - написал Барбашев. - Спасибо за великолепный парад!

 

В финале плей-офф НХЛ "Сент-Луис" обыграл "Бостон" (4-3). 23-летний Иван Барбашев в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 26 (14+12) очков, а в 25 матчах плей-офф набрал 6 (3+3) очков

500 тысяч человек на чемпионском параде в Сент-Луисе. Как это было

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ