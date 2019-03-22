Барбашев – первая звезда дня в НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Форвард в матче с "Детройтом" (5:2) оформил хет-трик.

Второй звездой дня стал вратарь "Монреаля" Кэри Прайс. Канадец в матче с "Айлендерс" отразил все 28 бросков по своим воротам. Для 31-летнего голкипера это четвертый шатаут в этом сезоне.

Третей звездой дня признан голкипер "Вегаса" Малькольм Суббан. На счету канадца 20 отраженных бросков из 20 в матче с "Виннипегом". Для 25-летнего Суббана это первый шатаут в сезоне.