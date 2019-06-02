Барбашев отметился голом в матче "Сент-Луиса" с "Бостоном". Видео

Форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев забросил шайбу в ворота "Бостона" в третьем матче финала Кубка Стэнли. Он отличился на 12-й минуте второго периода.
Россиянин забил после того, как его команда пропустила четыре шайбы. По ходу второго периода "Бостон" ведет 5:1.
The @StLouisBlues are on the board!— #StanleyCup on NBC (@NHLonNBCSports) 2 июня 2019 г.
Barbashev lights the lamp.
📺: NBCSN
💻: https://t.co/svSJ7srvwn pic.twitter.com/zNuRW4fteJ
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