Барбашев отметил, что ему было приятно занять первое место в Кубке Стэнли по количеству силовых приемов

Нападающий "Сент-Луиса"​ Иван Барбашев​ в интервью "СЭ" рассказал о своем стиле игры, а также заявил, что следил за количеством хитов среди своих одноклубников.

– Как Беруби (главный тренер "Сент-Луиса" – Прим. "СЭ") относился персонально к вам? По плей-офф казалось, что вы готовы перегрызть горло любому.

– Не думаю, что тут дело в Беруби. Плей-офф – это совершенно другой хоккей, чем регулярный чемпионат. Выиграть Кубок Стэнли – мечта любого игрока. Когда ты туда выходишь, то понимаешь, что у любой команды, у каждого хоккеиста есть шанс победить. Ты должен выходить через день и показывать все лучшее, что у тебя есть. И бить, и бороться. Игра нашей команды построена на "физике". Мы всегда играем в силовую, и большим нашим плюсом было то, что мы делали жизнь защитников других команд гораздо сложнее. Немногие люди любят получать удары в тело. У моего звена в какой-то из игр финала было 18 хитов!

– Лично вы вообще заняли по силовым приемам первое место в этом Кубке Стэнли.

– Приятно! Я следил за этим. Перед играми у нас в раздевалке можно взять стартовые протоколы со статистикой каждого хоккеиста. Я видел, что иду на первом месте в команде по хитам. Но не знал, есть ли у кого-то из других команд больше. Оказалось, нет.

– Для россиян в НХЛ такой силовой стиль игры нападающего достаточно непривычен. Да, крушить-ломать может Александр Овечкин​, но у него это в комплекте. У вас же – на первом плане.

– Мало наших действуют в таком ключе, соглашусь с вами. Я начал играть в силовой хоккей еще когда приехал в "Монктон", в юниорскую лигу. Думаю, когда делаю это – то играю гораздо лучше. Бывают матчи, когда есть прокатики, особенно не бью никого, и это сразу сказывается на моем хоккее. В финале мне даже Беруби сказал, что обязательно надо идти в силовую. Потому что тогда моя игра идет вверх. Так и есть. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Ивана Барбашева – здесь