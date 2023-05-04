Барбашев оформил дубль в матче с «Эдмонтоном»

«Вегас» вышел вперед в первом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона». На 3-й минуте третьего периода счет стал 4:3.

Голом отметился российский нападающий Иван Барбашев. Для него это вторая шайба во встрече и третья в этом плей-офф НХЛ.