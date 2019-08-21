Барбашев назвал самого неудобного соперника

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в интервью «СЭ» признался, что самым неудобным соперником для него является «Бостон». По его словам, он ждал в финале не «Брюинз», а «Айлендерс».

— Кто самый неудобный соперник в лиге именно для вас?

— Честно? «Бостон». Тарасенко мне тоже говорил, что против «Брюинз», тем более на выезде, неприятно играть. Это тоже большая команда. Его игроки всех и постоянно бьют. Еще и получилось, что мы попали на нее в финале.

— Не было мыслей в духе: «Черт, на кого же мы вышли»?

— Я предполагал, что из другой конференции в финал попадут «Айлендерс». (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Барбашева