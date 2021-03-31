Барбашев может возобновить тренировки в конце недели

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби заявил, что нападающий Иван Барбашев скоро должен возобновить тренировки на льду. Ожидается, что россиянин может вернуться к концу недели, написал в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

В середине февраля Барбашев получил травму голеностопа. Нападающему потребовалась операция, и на восстановление ему отводились шесть недель.

В нынешнем сезоне на счету Барбашева 17 матчей, 6 (2+4) очков, 4 минуты штрафа и показатель полезности «+6». Всего в НХЛ 33-й номер драфта-2014 провел 249 игр и набрал 83 (39+44) результативных балла.