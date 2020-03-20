Барбашев и Тарасенко сыграли в детскую игру «Голодные бегемоты»
Российские хоккеисты «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев вместе с сотрудницей пресс-службы клуба Карли Лоуренс сыграли в детскую настольную игру «Hungry Hungry Hippos» («Голодные-голодные бегемоты»).
Партия завершилась победой Барбашева, набравшего 7 очков.
Хоккеисты сейчас остались без игровой практики: сезон НХЛ приостановлен из-за эпидемии коронавируса.
По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.
And today's fan-voted video is... @Barbashev2295 and @tara9191 playing Hungry Hungry Hippos! pic.twitter.com/cKp3iLgXpk— St. Louis Blues (@StLouisBlues) March 20, 2020
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