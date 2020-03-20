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Барбашев и Тарасенко сыграли в детскую игру «Голодные бегемоты»

21:49
Иван Барбашев и Владимир Тарасенко играют в &quot;Голодных бегемотов&quot;. Фото Twitter "Сент-Луиса"
Иван Барбашев и Владимир Тарасенко играют в &quot;Голодных бегемотов&quot;. Фото Twitter "Сент-Луиса"

Российские хоккеисты «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев вместе с сотрудницей пресс-службы клуба Карли Лоуренс сыграли в детскую настольную игру «Hungry Hungry Hippos» («Голодные-голодные бегемоты»).

Партия завершилась победой Барбашева, набравшего 7 очков.

Хоккеисты сейчас остались без игровой практики: сезон НХЛ приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.

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