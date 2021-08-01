Барбашев: «Думаю, что я должен играть на другом уровне»

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.

«Думаю, что я должен играть на другом уровне. Начало прошлого чемпионата получилось сложным, но дальше все должно быть лучше», — сказал Барбашев официальному сайту НХЛ.

25-летний россиянин был выбран «Блюзменами» на драфте-2014 под общим 33-м номером. Всего он провел в лиге 270 матчей и набрал 89 (42+47) очков.

В составе «Сент-Луиса» Барбашев выиграл кубок Стэнли 2019 года.