Барбашев забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

На 2-й минуте второго периода российский нападающий Иван Барбашев реализовал большинство команды. Для него это 15-я заброшенная шайба в этом сезоне.