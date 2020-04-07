Новичок «Торонто» форвард Александр Барабанов рассказал о причинах своего перехода. Ранее он выступал за СКА.

«Я выбрал «Торонто», — цитирует Барабанова официальный сайт НХЛ. — Для меня это был тяжелый выбор. Но как говорят, любовь с первого взгляда. Есть притягательность у «Мэйпл Лифс». Хотя все равно я долго думал, советовался с семьей.

Огромное спасибо представителям «Аризоны» — особенно Джону Чайке — за то, что проявили ко мне интерес. Мы долго общались. Очень приятно, что за тобой следят, обращают внимание на твою игру. Кайл Дубас тоже несколько раз приезжал ко мне в Санкт-Петербург. И я как-то понял, что хочу именно в «Торонто».

Я пообщался со всеми ребятами, кто там выступал. Говорил с Никитой Зайцевым еще на чемпионате мира. Он отзывался о «Мэйпл Лифс» в очень позитивном ключе. Разумеется, звонил Илье Михееву. Он был в полном восторге и говорил, что все классно. Созданы все условия — только выходи и играй в хоккей. Это тоже огромный плюс. Такое же мнение было и у Игоря Ожиганова».

В регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020 25-летний хоккеист провел 43 матча, в которых набрал 20 (11+9) очков при показателе полезности «минус 3». В четырех матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) очка.