Барабанов забросил десятую шайбу в сезоне. Видео

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

27-летний форвард забросил шайбу на 12-й минуте третьего периода, сделав счет 4:3 в пользу «Акул».

Кроме того, в этой встрече у россиянина голевая передача.

Всего в этом сезоне Барабанов набрал 34 (10+24) очка в 22 матчах.