Барабанов забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ
«Сан-Хосе» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
На 8-й минуте голом отметился российский нападающий Александр Барабанов. Для 28-летнего россиянина эта шайба стала 14-й в текущем сезоне.
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20.03
|15.03
|02:00
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Рейнджерс – Вашингтон
|5 : 3
|15.03
|02:00
|
Филадельфия – Вегас
|- : -
|15.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|1 : 4
|15.03
|02:00
|
Питтсбург – Монреаль
|4 : 6
|15.03
|02:00
|
Каролина – Виннипег
|- : -
|15.03
|03:00
|
Нэшвилл – Детройт
|- : -
|15.03
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|- : -
|15.03
|04:00
|
Эдмонтон – Оттава
|- : -
|15.03
|05:00
|
Аризона – Калгари
|- : -
|15.03
|05:00
|
Ванкувер – Даллас
|- : -
|15.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|- : -
|15.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Айлендерс
|- : -
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