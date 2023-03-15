Барабанов забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сан-Хосе» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 8-й минуте голом отметился российский нападающий Александр Барабанов. Для 28-летнего россиянина эта шайба стала 14-й в текущем сезоне.