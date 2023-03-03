Барабанов забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сан-Хосе» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

На 4-й минуте россиийский нападающий Александр Барабанов забросил шайбу. Для 28-летнего россиянина этот 12-я заброшенная шайба в этом сезоне.

Позже в этой встрече против «Блюз» Барабанов также сделал голевую передачу. Это его 27-й ассист в регулярке.