Барабанов убран из ковид-протокола НХЛ

Нападающий «Торонто» Александр Барабанов исключен из коронавирусного протокола лиги, сообщает NHL News в Twitter 24 февраля.

Во вторник, 23 февраля, стало известно, что 26-летний форвард сдал сомнительный тест на коронавирус.

Кроме Барабанова, из списка был исключен Джастин Браун из «Филадельфии».

NHL COVID-Protocol Related Absences List — Feb 24



+ ADDED: D, K'Andre Miller (NYR); F, Tomas Hertl (SJS)



— REMOVED: D, Justin Braun (PHI); F, Alexander Barabanov (TOR)



Total players: 8#NYR #AnytimeAnywhere #SJSharks #LeafsForever pic.twitter.com/bN0rJMIYEd — NHL News (@PuckReportNHL) February 24, 2021

Всего в нынешнем сезоне Барабанов провел 8 матчей и не набрал очков при показателе полезности «-1».