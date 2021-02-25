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Барабанов убран из ковид-протокола НХЛ

04:36

Нападающий «Торонто» Александр Барабанов исключен из коронавирусного протокола лиги, сообщает NHL News в Twitter 24 февраля.

Во вторник, 23 февраля, стало известно, что 26-летний форвард сдал сомнительный тест на коронавирус.

Кроме Барабанова, из списка был исключен Джастин Браун из «Филадельфии».

Всего в нынешнем сезоне Барабанов провел 8 матчей и не набрал очков при показателе полезности «-1».

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