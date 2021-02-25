Барабанов убран из ковид-протокола НХЛ
04:36
Нападающий «Торонто» Александр Барабанов исключен из коронавирусного протокола лиги, сообщает NHL News в Twitter 24 февраля.
Во вторник, 23 февраля, стало известно, что 26-летний форвард сдал сомнительный тест на коронавирус.
Кроме Барабанова, из списка был исключен Джастин Браун из «Филадельфии».
Всего в нынешнем сезоне Барабанов провел 8 матчей и не набрал очков при показателе полезности «-1».
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