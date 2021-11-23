Барабанов пропустил жесткий силовой прием от Нидеррайтера в матче «Сан-Хосе» — «Каролина»
10:57
Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:1 ОТ) пропустил жесткий силовой прием от швейцарского форварда «Харрикейнз» Нино Нидеррайтера.
После столкновения 27-летний россиянин ушел в раздевалку, но вернулся на лед ко второму периоду.
В результате Барабанов забросил шайбу в овертайме и принес «Шаркс» победу. На его счету 8 (3+5) очков в 12 играх в нынешнем сезоне.
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