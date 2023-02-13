Барабанов признан второй звездой матча «Сан-Хосе» — «Вашингтон», Кузнецов — третья звезда

Читать «СЭ» в

Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:1).

28-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан защитник «Шаркс» Эрик Карлссон, у которого 3 (1+2) очка. Третья звезда — форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, забивший единственный гол своей команды.

В текущем сезоне Барабанов провел 49 матчей, в которых набрал 35 (9+26) очков.