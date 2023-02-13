Барабанов признан второй звездой матча «Сан-Хосе» — «Вашингтон», Кузнецов — третья звезда
Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:1).
28-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан защитник «Шаркс» Эрик Карлссон, у которого 3 (1+2) очка. Третья звезда — форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, забивший единственный гол своей команды.
В текущем сезоне Барабанов провел 49 матчей, в которых набрал 35 (9+26) очков.
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17.02
18.02
19.02
|14.02
|03:30
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Оттава – Калгари
|- : -
|14.02
|04:00
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Миннесота – Флорида
|- : -
|14.02
|04:00
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Нэшвилл – Аризона
|- : -
|14.02
|06:00
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Ванкувер – Детройт
|- : -
|14.02
|06:30
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Лос-Анджелес – Баффало
|- : -
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