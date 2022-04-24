Барабанов признан третьей звездой матча с «Чикаго»

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Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1).

27-летний россиянин сделал результативную передачу. Первой звездой признан вратарь Каапо Кяхконен, вторая звезда — Тимо Майер с 2 (1+1) очками.

В текущем сезоне Барабанов провел 66 матчей, в которых набрал 38 (10+28) очков.