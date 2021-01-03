НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Барабанов и Михеев примут участие в тренировочном лагере «Торонто»

20:42
Теги:

«Торонто» огласил список из 40 игроков, которые примут участие в тренировочном лагере. Среди них оказались двое россиян — нападающие Александр Барабанов и Илья Михеев, сообщает в Twitter журналист Джеймс Миртл.

26-летний Барабанов имеет шанс дебютировать в НХЛ в предстоящем сезоне. 26-летний Михеев уже провел один сезон в Северной Америке и успел набрать 23 (8+15) очка в 39 матчах.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир