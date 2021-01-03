Барабанов и Михеев примут участие в тренировочном лагере «Торонто»

«Торонто» огласил список из 40 игроков, которые примут участие в тренировочном лагере. Среди них оказались двое россиян — нападающие Александр Барабанов и Илья Михеев, сообщает в Twitter журналист Джеймс Миртл.

Leafs have invited 40 players to training camp. Here's the roster. pic.twitter.com/CV2unM1yhA — James Mirtle (@mirtle) January 3, 2021

26-летний Барабанов имеет шанс дебютировать в НХЛ в предстоящем сезоне. 26-летний Михеев уже провел один сезон в Северной Америке и успел набрать 23 (8+15) очка в 39 матчах.