Бантинг, Зайдер и Зеграс претендуют на награду лучшему новичку НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена претендентов на награду «Колдер Трофи», которую вручают лучшему новичку сезона.

По итогам регулярного чемпионата тремя кандидатами на приз являются защитник Мориц Зайдер («Детройт») и форварды Тревор Зеграс («Анахайм») и Майкл Бантинг («Торонто»).

В сезоне-2021/22 Зайдер принял участие во всех 82 матчах «Детройта», 21-летний немец набрал 50 (7+43) очков.

21-летний Зеграс принял участие в 75 играх «Анахайма», американец набрал 61 (23+38) очко. У 26-летнего Бантинга 62 (23+39) очка, канадец сыграл в 79 матчах.

Имя обладателя награды будет объявлено во время финалов конференций в плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли. Лига объявит точные даты позднее.

В сезоне-2020/21 «Колдер Трофи» получил нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.