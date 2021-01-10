Банк через суд требует от нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна 8 миллионов долларов

Банк Centennial Bank подал иск в суд на нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна. С хоккеиста и его клуба хотят взыскать 8,3 миллиона долларов, сообщает SJHockey.

В сентябре 2018 года Кейн взял кредит в банке на сумму в 3,9 миллиона долларов на развитие бизнеса. В качестве гарантии платежеспособности он предоставил свой контракт с клубом. Ежемесячные выплаты по кредиту должен был производить клуб, удерживая нужную сумму из зарплаты хоккеиста.

Однако с октября 2019 года банк перестал получать выплаты от клуба.