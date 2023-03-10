Бандерас объяснил, почему в США так популярен спорт
Резидент Comedy Club Антон Иванов, известный под псевдонимом «Бандерас», в интервью «СЭ» рассказал о своих любимых командах в НХЛ, НБА и НФЛ.
— Какие предпочтения в НБА?
— Я всегда болел за «Орландо Мэджик». Времена Энтони Хардуэя, Шакила О'Нила, Хораса Гранта — это очень круто!
В НХЛ, как я сказал, поддерживаю «Ванкувер». Помню даже игру связки Буре с Могильным, хотя Александр был уже после пика своей карьеры. Майка была именно с его фамилией, так как с Буре найти не мог.
— В американском футболе наверняка тоже кто-то нетипичный?
— Да, я болею за «Балтимор Рэйвенс». Они были фиолетовые. Отмечу, что из числа моих любимых команд в США («Мэджик», «Кэнакс», «Атлетикс») только «Балтимор» выиграл свой чемпионат. Остальные три, по всей вероятности, не скоро смогут повторить это достижение. Мне почему-то не повезло с моими любимчиками.
В МЛС у меня другая история. Матчи ЧМ-1994 в США я слушал по радио, отчетливо помню матч Россия — Камерун, где Олег Саленко забил пять мячей. У меня был журнал с фотографиями новых стадионов, построенных специально к этому турниру.
— Не забывай, что многие из тех стадионов канули в Лету, как, например, «Понтиак Сильвердоум».
— Некоторые «ушли», а некоторые остались — «Роуз Боул», «Коттон Боул». На них студенческие боулы и играются. Я поймал себя на мысли: почему лучшие хоккейная, американофутбольная, бейсбольная, баскетбольная лиги находятся в США?
— Почему, Антон?
— Сложно ответить. Наверное, потому что у них эта культура прививается с самого детства. Карточки с игроками везде, бесконечные фэнтези-лиги. Я тоже состою в одной такой хоккейной лиге. Американцы по 20 лет играют в лигах, они все пропитаны этим спортом. Все! Зайди в любой бар — там все увешано спортивной атрибутикой и символикой. У нас бар — это просто бар.
— А почему у нас нет такого?
— Во-первых, там шесть или семь каналов, которые просто показывают спорт целыми днями. У нас — один, да и там был период, когда показывали сериал про собаку-ищейку. Понятно, что у нас сейчас санкции, но все же. Во-вторых, за время бейсбольного матча, который длится часов пять, они успевают прожить целую жизнь.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|63
|43
|20
|94
|2
|Нью-Джерси
|64
|42
|22
|90
|3
|Рейнджерс
|64
|36
|28
|81
|4
|Айлендерс
|67
|34
|33
|76
|5
|Питтсбург
|64
|32
|32
|74
|6
|Вашингтон
|66
|31
|35
|69
|7
|Филадельфия
|65
|24
|41
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|63
|49
|14
|103
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|65
|38
|27
|82
|4
|Оттава
|64
|33
|31
|70
|5
|Флорида
|65
|32
|33
|70
|6
|Баффало
|64
|32
|32
|68
|7
|Детройт
|64
|29
|35
|67
|8
|Монреаль
|65
|26
|39
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|65
|35
|30
|83
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|63
|35
|28
|76
|4
|Виннипег
|65
|36
|29
|75
|5
|Нэшвилл
|62
|31
|31
|69
|6
|Сент-Луис
|64
|28
|36
|61
|7
|Аризона
|65
|23
|42
|56
|8
|Чикаго
|64
|22
|42
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|65
|39
|26
|84
|2
|Лос-Анджелес
|66
|38
|28
|84
|3
|Сиэтл
|65
|37
|28
|80
|4
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|80
|5
|Калгари
|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|64
|27
|37
|59
|7
|Анахайм
|65
|21
|44
|51
|8
|Сан-Хосе
|66
|19
|47
|50
|10.03
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|3 : 4 Б
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 10
|10.03
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 0
|10.03
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|10.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|2 : 3
|10.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 2
|10.03
|05:00
|
Аризона – Нэшвилл
|4 : 1
|10.03
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|2 : 5
|10.03
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|4 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|97
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|94
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|63
|45
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|64
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21