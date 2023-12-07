Баландин: «Ничушкину 28 лет, он в самом расцвете и соку»
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил игру российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина в этом сезоне НХЛ.
«Думаю, что вся история с девушкой была провокацией. Там люди грамотные, смогли разобраться, что к чему, поэтому никакой дисквалификации не было. Валера — молодец, выстоял. Ему 28 лет, он в самом расцвете и соку. Давно играет в НХЛ, набрался опыта и заматерел. Будем только рады, если он продолжит показывать хороший хоккей и забивать голы», — цитирует «РБ Спорт» Баландина.
28-летний россиянин в этом сезоне набрал 21 (10+11) очков в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|24
|14
|10
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Айлендерс
|24
|10
|14
|27
|5
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|6
|Нью-Джерси
|23
|12
|11
|25
|7
|Питтсбург
|24
|11
|13
|25
|8
|Коламбус
|27
|8
|19
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Детройт
|24
|14
|10
|31
|3
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|26
|11
|15
|27
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|26
|10
|16
|22
|8
|Оттава
|20
|10
|10
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|25
|16
|9
|34
|2
|Даллас
|23
|14
|9
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|27
|6
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|26
|7
|Миннесота
|23
|9
|14
|22
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|22
|15
|7
|33
|3
|Ванкувер
|26
|16
|10
|33
|4
|Калгари
|25
|10
|15
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Анахайм
|25
|10
|15
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|26
|7
|19
|16
|7.12
|03:00
|
Флорида – Даллас
|- : -
|7.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|- : -
|7.12
|05:00
|
Сент-Луис – Вегас
|- : -
|7.12
|05:30
|
Эдмонтон – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|42
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|26
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|26
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|16
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87