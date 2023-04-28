Бахмутов считает, что история с пьяной девушкой не повлияет на карьеру Ничушкина

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов прокомментировал ситуацию, в которой оказался российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин.

«Честно, я когда прочитал новости, не сразу поверил. Ничушкин — опытный спортсмен, он знает, как себя надо вести. Очень странная ситуация, еще и в разгар плей-офф. В такие моменты надо учитывать интересы команды. Уже случался инцидент с Кузнецовым. Этот урок проходили. Давно каких-то громких и резонансных событий не случалось и не наблюдалось, но, видимо, сейчас заново Валерий наступил на грабли. Повторение — мать учения. Я считаю, что этот инцидент не повлияет на его карьеру. Ничушкин — ценный игрок для «Колорадо». Решение за боссами. С ним поговорят и решат. Скажут, если ты осознал свою ошибку, то поехали дальше играть в хоккей», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

Ранее СМИ сообщили, что Ничушкин покинул расположение команды из-за «инцидента с алкоголем». Российский нападающий не принял участия в третьем, четвертом и пятом матчах серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4, 2:3 ОТ, 2:3; 2-3 в серии). В ночь на 28 апреля в номере отеля Ничушкина обнаружили пьяную девушку, которая нуждалась в госпитализации.