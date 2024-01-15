Бахмутов поделился мнением о возможном возвращении Овечкина в КХЛ

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов высказался о возможном возвращении в КХЛ 38-летнего форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Как я отнесусь к возвращению Овечкина в «Динамо»? Это бальзам для болельщиков. Для него это будет красивая история, чтобы закончить карьеру. Такая же история у Ковальчука, начал в «Спартаке» и там же завершает. А какие будут результаты, ну, это ещё бабка надвое сказала! Возможно, вместе с Овечкиным «Динамо» выиграет Кубок Гагарина. Мы же помним, что пару сезонов назад Ковальчук с «Авангардом» победили. Время покажет, сложно прогнозы давать», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ.