Бафлин вряд ли возобновит карьеру

Бывший защитник «Виннипега» Дастин Бафлин вряд ли вернется в НХЛ и возобновит карьеру, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

На игрока выходили представители «Миннесоты». Но агент 35-летнего американца, Бен Хэнкинсон, отметил, что его клиент пока не намерен возобновлять карьеру.

Бафлин провел девять сезонов в «Виннипеге» (начинал играть еще за «Атланту»). До этого он в течение пяти лет выступал за «Чикаго». На его счету 869 матчей в НХЛ и 525 (177+348) очков. Бафлин является обладателем Кубка Стэнли 2010 года.