Бафлин расторг контракт с «Виннипегом»

Защитник Дастин Бафлин и «Виннипег» договорились о расторжении контракта, сообщает официальный сайт «Джетс».

'Winnipeg Jets and Dustin Byfuglien Reach Agreement — Player's Contract Terminated' per @PR_NHL pic.twitter.com/JA9foXYgTU — Winnipeg Jets (@NHLJets) April 17, 2020

Клуб и 35-летний американец пришли к соглашению по жалобе, поданной Бафлином в сентябре 2019 года, когда защитник был отстранен от команды за неявку на сборы.

Игрок был дисквалифицирован клубом за неявку в тренировочный лагерь, после чего без ведома руководства прооперировал лодыжку. Сообщалось, что он может завершить карьеру или вернуться на лед только в следующем сезоне.

Бафлин провел девять сезонов в «Виннипеге» (начинал играть еще за «Атланту»). До этого он в течение пяти лет выступал за «Чикаго». На его счету 869 матчей в НХЛ и 525 (177+348) очков. Бафлин является обладателем Кубка Стэнли 2010 года.