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Бафлин расторг контракт с «Виннипегом»

18:52
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Защитник Дастин Бафлин и «Виннипег» договорились о расторжении контракта, сообщает официальный сайт «Джетс».

Клуб и 35-летний американец пришли к соглашению по жалобе, поданной Бафлином в сентябре 2019 года, когда защитник был отстранен от команды за неявку на сборы.

Игрок был дисквалифицирован клубом за неявку в тренировочный лагерь, после чего без ведома руководства прооперировал лодыжку. Сообщалось, что он может завершить карьеру или вернуться на лед только в следующем сезоне.

Бафлин провел девять сезонов в «Виннипеге» (начинал играть еще за «Атланту»). До этого он в течение пяти лет выступал за «Чикаго». На его счету 869 матчей в НХЛ и 525 (177+348) очков. Бафлин является обладателем Кубка Стэнли 2010 года.

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